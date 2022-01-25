Британский самолёт-разведчик пересёк Украину и пролетел над Чёрным морем

Разведывательный самолёт RC-135W пересёк территорию Украины и пролетел над Чёрным морем, указывают данные сервиса Flight radar24 . Согласно бортовому номеру воздушного судна ZZ665, оно зарегистрировано в Британии.

Никакой официальной информации о полёте не приводится. Сейчас воздушное судно направляется на базу Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон.

А ранее Лайф рассказывал, что самолёт-разведчик США вновь спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем. Экипаж американского воздушного судна без контакта с диспетчерами сблизился с пассажирским лайнером белорусской авиакомпании — в какой-то момент разница в высоте между ними составила 1300 метров.