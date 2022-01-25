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Британский самолёт-разведчик пересёк Украину и пролетел над Чёрным морем

Сейчас воздушное судно направляется на базу Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон. Никакой официальной информации о полёте не приводится.

25 января, 13:33

Разведывательный самолёт RC-135W © Airwar.ru

Разведывательный самолёт RC-135W пересёк территорию Украины и пролетел над Чёрным морем, указывают данные сервиса Flightradar24. Согласно бортовому номеру воздушного судна ZZ665, оно зарегистрировано в Британии.

Никакой официальной информации о полёте не приводится. Сейчас воздушное судно направляется на базу Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон.

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А ранее Лайф рассказывал, что самолёт-разведчик США вновь спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем. Экипаж американского воздушного судна без контакта с диспетчерами сблизился с пассажирским лайнером белорусской авиакомпании — в какой-то момент разница в высоте между ними составила 1300 метров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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