Почему Telegram-канал, где стендап-комики общаются видеокружочками, за двое суток вылетел в топы

Телеграм-канал "Круги на полях" появился утром 17 января и спустя сутки набрал более 70 тысяч подписчиков. На момент создания статьи их количество превышает 170 тысяч, и счётчик меняется каждую минуту. В чате мелькают известные комики, которые часто появляются в программах ТНТ: Гарик Харламов, Илья Соболев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Азамат Мусагалиев, Игорь Джабраилов и другие.

Видео © Telegram / "Круги на полях"

Юмористы записывают короткие видео, в которых общаются между собой, рассуждают на абстрактные темы и рассказывают о своей жизни. Кто-то готовит салат, кто-то гуляет с собакой, а кто-то не может встать с кровати. Объективно, какой-то особой смысловой ценности эти сообщения не несут, но подписчики в канал только прибывают. Почему?

Фото © Telegram / "Круги на полях"

Сооснователь TJ и директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK Никита Лихачёв считает, что всё дело в формате. "Это просто телек в телеге. Видео сами сменяют друг друга, всё очень компактно, всё переключается само собой", — отметил он в своём телеграм-канале. Тем более формат довольно новый — пока такого рода проектов не появлялось, а зрители соскучились по чему-то свежему и незаезженному.

Фото © Telegram / "Круги на полях"