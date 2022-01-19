Почему Telegram-канал, где стендап-комики общаются видеокружочками, за двое суток вылетел в топы
Сейчас на проект "Круги на полях" подписано более 170 тысяч человек, которые в режиме реального времени следят за жизнью кумиров.
Фото © Telegram / "Круги на полях"
Телеграм-канал "Круги на полях" появился утром 17 января и спустя сутки набрал более 70 тысяч подписчиков. На момент создания статьи их количество превышает 170 тысяч, и счётчик меняется каждую минуту. В чате мелькают известные комики, которые часто появляются в программах ТНТ: Гарик Харламов, Илья Соболев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Азамат Мусагалиев, Игорь Джабраилов и другие.
Видео © Telegram / "Круги на полях"
Юмористы записывают короткие видео, в которых общаются между собой, рассуждают на абстрактные темы и рассказывают о своей жизни. Кто-то готовит салат, кто-то гуляет с собакой, а кто-то не может встать с кровати. Объективно, какой-то особой смысловой ценности эти сообщения не несут, но подписчики в канал только прибывают. Почему?
Фото © Telegram / "Круги на полях"
Сооснователь TJ и директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK Никита Лихачёв считает, что всё дело в формате. "Это просто телек в телеге. Видео сами сменяют друг друга, всё очень компактно, всё переключается само собой", — отметил он в своём телеграм-канале. Тем более формат довольно новый — пока такого рода проектов не появлялось, а зрители соскучились по чему-то свежему и незаезженному.
Фото © Telegram / "Круги на полях"
Телеграм-канал "Круги на полях", по сути, стал мини-соцсетью для комиков, но добавил некоторый личный аспект. Обычные соцсети вроде "Инстаграма" и "Фейсбука" создают ощущение открытого пространства, где звёзды воспринимаются словно актёры. А вот в небольшом телеграм-канале, на который просто так не наткнёшься, царит закрытая и уютная атмосфера, где комики не стесняются показывать себя в домашней обстановке — в мятых футболках и с лохматыми волосами. Такая честность располагает к себе, и это легко подтверждает количество подписчиков канала.
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