Матч Кубка Африки перенесли со стадиона, где произошла смертельная давка

Матч четвертьфинала Кубка Африки, который должен был состояться на стадионе "Олембе", перенесён на другую арену из-за давки, унёсшей жизни восьми человек. Об этом пишет журналист Роб Харрис со ссылкой на заявление президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Патриса Мотсепе.

Он также заметил, что организаторы турнира должны оперативно принять меры, которые позволят не допустить повторения ситуации и проведут экстренное совещание. Добавим, что участники матча пока не определены.