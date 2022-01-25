Матч Кубка Африки перенесли со стадиона, где произошла смертельная давка
В результате перед встречей 1/8 финала турнира инцидента погибло восемь человек, ещё 50 пострадало.
Стадион Поля Бийя, Олембе. Фото © Google maps
Матч четвертьфинала Кубка Африки, который должен был состояться на стадионе "Олембе", перенесён на другую арену из-за давки, унёсшей жизни восьми человек. Об этом пишет журналист Роб Харрис со ссылкой на заявление президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Патриса Мотсепе.
Он также заметил, что организаторы турнира должны оперативно принять меры, которые позволят не допустить повторения ситуации и проведут экстренное совещание. Добавим, что участники матча пока не определены.
Ранее Лайф сообщал, что перед началом матча Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов при входе на стадион "Олембе" произошла давка. По последним данным, восемь человек погибло и более 50 пострадало.
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