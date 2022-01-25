Депутат Михайлов, предложивший "ставить к стенке" зоозащитников, не боится потерять мандат

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов, который предложил расстреливать бродячих собак и наказывать зоозащитников, заявил, что не боится лишиться своего мандата. При этом парламентарий отметил в беседе с Лайфом, что сдавать его не собирается.

"Никто не говорит о собаках, что я высказался, что их стрелять надо, но все говорят о зоозащитниках. А кто говорит? Эти зоозащитники и говорят. Их маленькая кучка, но они настолько активные", — сказал он.

По мнению Михайлова, зоозащитники везде "пробивают стены", когда 90% населения молчит. Он отметил, что активисты могут "продать Родину". А если им заплатить, то "будут и волков защищать". При этом остальные люди, добавил депутат, не обращают на поведение защитников внимания.

"Против меня они (зоозащитники. — Прим. Лайфа) грозятся снять депутатский мандат. Да ради бога! Никогда я с себя не сниму этого", — заявил Михайлов.

Он добавил, что уже оставался без мандата 20 раз. По его словам, никаких последствий для него это не повлекло.