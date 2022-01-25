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Депутат Михайлов, предложивший "ставить к стенке" зоозащитников, не боится потерять мандат

Забайкальский парламентарий отметил, что уже оставался без него 20 раз. Он также указал, что стоит заплатить защитникам и они будут "и волков защищать".

25 января, 13:43

© Pixabay

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов, который предложил расстреливать бродячих собак и наказывать зоозащитников, заявил, что не боится лишиться своего мандата. При этом парламентарий отметил в беседе с Лайфом, что сдавать его не собирается.

"Никто не говорит о собаках, что я высказался, что их стрелять надо, но все говорят о зоозащитниках. А кто говорит? Эти зоозащитники и говорят. Их маленькая кучка, но они настолько активные", — сказал он.

По мнению Михайлова, зоозащитники везде "пробивают стены", когда 90% населения молчит. Он отметил, что активисты могут "продать Родину". А если им заплатить, то "будут и волков защищать". При этом остальные люди, добавил депутат, не обращают на поведение защитников внимания.

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"Против меня они (зоозащитники. — Прим. Лайфа) грозятся снять депутатский мандат. Да ради бога! Никогда я с себя не сниму этого", — заявил Михайлов.

Он добавил, что уже оставался без мандата 20 раз. По его словам, никаких последствий для него это не повлекло.

Напомним, забайкальский депутат Александр Михайлов предложил расстреливать собак и наказывать зоозащитников. Парламентарий назвал активистов пятой колонной и зарубежным проектом, который нацелен на уничтожение россиян с помощью животных. Он отметил, что эти люди подрывают безопасность страны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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