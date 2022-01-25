Джонсон снова заговорил о возможности отключения России от SWIFT

Правительство Великобритании обсуждает с Соединёнными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае возможного вторжения на Украину. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте во вторник.

"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операциях, то, без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединённых Штатов. Мы обсуждаем эту тему", — сказал он.