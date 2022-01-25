Джонсон снова заговорил о возможности отключения России от SWIFT
Британский премьер утверждает, что этот сценарий по-прежнему обсуждается на переговорах Лондона и Вашингтона в контексте украинского кризиса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / РА / Tolga Akmen
Правительство Великобритании обсуждает с Соединёнными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае возможного вторжения на Украину. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте во вторник.
"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операциях, то, без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединённых Штатов. Мы обсуждаем эту тему", — сказал он.
Напомним, что на прошлой неделе газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.
Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Соединённое Королевство возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, ответил, что против Москвы применят широкий пакет "экономических и финансовых рестрикций". Он также допустил введение санкций против "Северного потока – 2" при таком развитии событий. В то же время Рааб подтвердил, что отправка британских военных в Незалежную в случае "российского вторжения" является "чрезвычайно маловероятным" сценарием.
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