В Санкт-Петербурге создали зимний скейтборд для катания на льду

В Санкт-Петербурге представили зимний вариант скейтборда. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Бывший производитель скейтбордов Сергей Пушканский создал зимний вариант спортивной доски, на которую вместо колёс прикрепил лезвия от коньков. Об этом изобретатель рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"У меня когда-то было производство скейтбордов. Проект пришлось закрыть, но ностальгия никуда не делась. Поэтому возникла идея создать такой скейтборд <...> для наших широт", — сказал он.

Пушканский рассказал, что от коньков открепили лезвия и приделали к скейтборду вместо колёс. При этом им сохранили свободный ход, чтобы можно было пластично приземляться при выполнении трюков. Экстремалы уже начали испытывать зимний скейтборд и даже освоили знакомые трюки на льду.