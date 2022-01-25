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В Санкт-Петербурге создали зимний скейтборд для катания на льду

Лезвиям, на которые встала спортивная доска, сохранили свободный ход, чтобы можно было пластично приземляться при выполнении трюков.

25 января, 14:29

Скейтборд на лезвиях. Скриншот © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге представили зимний вариант скейтборда. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Бывший производитель скейтбордов Сергей Пушканский создал зимний вариант спортивной доски, на которую вместо колёс прикрепил лезвия от коньков. Об этом изобретатель рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"У меня когда-то было производство скейтбордов. Проект пришлось закрыть, но ностальгия никуда не делась. Поэтому возникла идея создать такой скейтборд <...> для наших широт", — сказал он.

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Пушканский рассказал, что от коньков открепили лезвия и приделали к скейтборду вместо колёс. При этом им сохранили свободный ход, чтобы можно было пластично приземляться при выполнении трюков. Экстремалы уже начали испытывать зимний скейтборд и даже освоили знакомые трюки на льду.

Ранее мастер спорта Артём Тихонов рассказал, как правильно подобрать зимнюю экипировку. Если не ошибиться с выбором, она поможет сохранить тепло, подвижность и позволит не перегреваться.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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