В Киеве бизнесмены устроили протесты и беспорядки перед зданием Рады
Митингующие во время столкновений предприниматели зажгли дымовые шашки и фаеры. В результате силовики задержали нескольких участников акции.
В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицейскими и предпринимателями. Скриншот © t.me / stranaua
В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицейскими и предпринимателями. Видео © t.me / stranaua
Возле здания Верховной рады Украины произошла потасовка между предпринимателями и полицейскими после попыток бизнесменов проникнуть в здание парламента. Об этом сообщает РИА "Новости".
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Политика страны", видно, как сотрудники полиции выстроились перед входом в парламент. В то же время предприниматели пытаются оттеснить их, чтобы прорваться внутрь.
Как отмечает агентство, бизнесмены прошли шествием по центральным улицам столицы Украины с требованием принять законопроект об упрощённой системе использования кассовых аппаратов, а также множестве других ослаблений в налоговом кодексе. Затем предприниматели подошли к Раде и продолжили митинговать.
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В результате произошла потасовка у стен парламента, после которой силовики задержали нескольких митингующих. Кроме того, во время столкновений предприниматели зажгли дымовые шашки и фаеры. Из-за этого нацгвардейцу стало плохо, и ему пришлось оказывать помощь в стороне от митинга.
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