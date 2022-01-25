В Киеве бизнесмены устроили протесты и беспорядки перед зданием Рады

В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицейскими и предпринимателями. Видео © t.me / stranaua

Возле здания Верховной рады Украины произошла потасовка между предпринимателями и полицейскими после попыток бизнесменов проникнуть в здание парламента. Об этом сообщает РИА "Новости".

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Политика страны", видно, как сотрудники полиции выстроились перед входом в парламент. В то же время предприниматели пытаются оттеснить их, чтобы прорваться внутрь.

Как отмечает агентство, бизнесмены прошли шествием по центральным улицам столицы Украины с требованием принять законопроект об упрощённой системе использования кассовых аппаратов, а также множестве других ослаблений в налоговом кодексе. Затем предприниматели подошли к Раде и продолжили митинговать.

В результате произошла потасовка у стен парламента, после которой силовики задержали нескольких митингующих. Кроме того, во время столкновений предприниматели зажгли дымовые шашки и фаеры. Из-за этого нацгвардейцу стало плохо, и ему пришлось оказывать помощь в стороне от митинга.