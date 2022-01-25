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В Киеве бизнесмены устроили протесты и беспорядки перед зданием Рады

Митингующие во время столкновений предприниматели зажгли дымовые шашки и фаеры. В результате силовики задержали нескольких участников акции.

25 января, 14:25

В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицейскими и предпринимателями. Скриншот © t.me / stranaua

В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицейскими и предпринимателями. Видео © t.me / stranaua

Возле здания Верховной рады Украины произошла потасовка между предпринимателями и полицейскими после попыток бизнесменов проникнуть в здание парламента. Об этом сообщает РИА "Новости".

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Политика страны", видно, как сотрудники полиции выстроились перед входом в парламент. В то же время предприниматели пытаются оттеснить их, чтобы прорваться внутрь.

Как отмечает агентство, бизнесмены прошли шествием по центральным улицам столицы Украины с требованием принять законопроект об упрощённой системе использования кассовых аппаратов, а также множестве других ослаблений в налоговом кодексе. Затем предприниматели подошли к Раде и продолжили митинговать.

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В результате произошла потасовка у стен парламента, после которой силовики задержали нескольких митингующих. Кроме того, во время столкновений предприниматели зажгли дымовые шашки и фаеры. Из-за этого нацгвардейцу стало плохо, и ему пришлось оказывать помощь в стороне от митинга.

Ранее Пётр Порошенко обвинил главу Украины Владимира Зеленского в финансировании России за счёт "Сватов" и электроэнергии. Вместо спонсирования "страны-агрессора" "низкопробными" сериалами бывший глава страны призвал президента Незалежной "сконцентрироваться и мобилизоваться".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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