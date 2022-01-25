В Мурманске на атомном ледоколе "Сибирь" подняли государственный флаг России

В ходе торжественной церемонии журналистов пригласили внутрь ледокола "Сибирь" © LIFE

Торжественная церемония поднятия государственного флага России прошла на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь". Мероприятие состоялось сегодня, 25 января, на причале "Атомфлот" в Мурманске.

Как отметил замдиректора корпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, динамичное развитие Арктики сегодня невозможно представить без современного атомного ледокольного флота.

"Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне. Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путём в Индию", — сказал он в ходе торжественной церемонии.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, атомный ледокольный флот является конкурентным преимуществом России, у которого нет аналогов. Глава региона выразил уверенность, что развитие Северного морского пути даст принципиально новые возможности для мировой логистики.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился и глава "Росатомфлота" Мустафа Кашка. Он отметил, что с эксплуатацией нового судна навигация на Северном морском пути будет продлена. Сейчас, как он пояснил, она работает только до ноября.

"За этими атомоходами — будущее "Росатомфлота", — добавил Кашка.