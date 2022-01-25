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В Мурманске на атомном ледоколе "Сибирь" подняли государственный флаг России

Корабль с двумя реакторами и длиной 170 метров является первым серийным судном проекта 22220, который построили на Балтийском заводе. Впервые он был спущен на воду в Санкт-Петербурге в сентябре 2017 года.

25 января, 14:22

Кадр с мероприятия © "Росатом"

В ходе торжественной церемонии журналистов пригласили внутрь ледокола "Сибирь" © LIFE

Торжественная церемония поднятия государственного флага России прошла на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь". Мероприятие состоялось сегодня, 25 января, на причале "Атомфлот" в Мурманске.

Как отметил замдиректора корпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, динамичное развитие Арктики сегодня невозможно представить без современного атомного ледокольного флота.

"Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне. Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путём в Индию", — сказал он в ходе торжественной церемонии.

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По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, атомный ледокольный флот является конкурентным преимуществом России, у которого нет аналогов. Глава региона выразил уверенность, что развитие Северного морского пути даст принципиально новые возможности для мировой логистики.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился и глава "Росатомфлота" Мустафа Кашка. Он отметил, что с эксплуатацией нового судна навигация на Северном морском пути будет продлена. Сейчас, как он пояснил, она работает только до ноября.

"За этими атомоходами — будущее "Росатомфлота", — добавил Кашка.

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Напомним, что атомный ледокол "Сибирь" с двумя реакторами и длиной 170 метров — второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Он был спущен на воду в Санкт-Петербурге в сентябре 2017 года. В ближайшее время судно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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