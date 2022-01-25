Бурматов предложил отстранить депутата из Забайкалья за идею "ставить к стенке" зоозащитников

Предложившего расстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников депутата Законодательного собрания Забайкальского края Александра Михайлова, который также является председателем комиссии по этике, необходимо лишить должности. С таким предложением выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Привлечь к ответственности его могут его коллеги, депутаты Законодательного собрания Забайкалья. Это уже театр абсурда просто, он там председатель комиссии по этике. То есть председатель комиссии по этике призывает к совершению уголовного преступления публично. Потому как он говорит: "Нам надо перестрелять всех собак" — это преступление, предусмотренное частью 2 статьи 245 УК РФ. Кого вы стрелять собрались?" — задался вопросом Бурматов.

Также парламентарий заметил, что входит в число тех, кому не нравится такая позиция, и предложил поставить себя "к стенке" первым.

"Я себя отношу к тем людям, которые считают, что эту проблему не решали, в том числе он её не решал. И вместо того, чтобы разобраться там со своими коллегами-чиновниками и коллегами-депутатами, почему они на протяжении многих лет ни черта не делали, он призывает ставить к стенке народ, с которым ему не повезло", — добавил наш собеседник.

Бурматов уточнил, что находящийся во вменяемом состоянии человек не способен такое сказать, поэтому Михайлов достоин того, чтобы потерять должность руководителя комиссии по этике.