МИД Великобритании: Отправка британских военных на Украину маловероятна

Правительство Великобритании считает маловероятной переброску на территорию Незалежной британских военных для выполнения боевых задач. Об этом рассказала глава МИД Королевства Лиз Трасс на выступлении в Палате общин британского парламента.

"Как уже говорил министр обороны, вероятность того, что это произойдёт, мала", — подчеркнула она.