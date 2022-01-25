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МИД Великобритании: Отправка британских военных на Украину маловероятна

Ранее об этом же заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона. Однако известно, что британские военные участвуют в подготовке ВСУ.

25 января, 14:07

Фото © Pexels

Правительство Великобритании считает маловероятной переброску на территорию Незалежной британских военных для выполнения боевых задач. Об этом рассказала глава МИД Королевства Лиз Трасс на выступлении в Палате общин британского парламента.

"Как уже говорил министр обороны, вероятность того, что это произойдёт, мала", — подчеркнула она.

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Ранее об этом же заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона. Однако известно, что военные Великобритании участвуют в подготовке ВСУ. Например, ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс украинского спецназа, подготовленного британскими инструкторами.

Лайф рассказал, что британский самолёт-разведчик пересёк Украину и пролетел над Чёрным морем. Сейчас воздушное судно направляется на базу Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон. Никакой официальной информации о полёте не приводится.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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