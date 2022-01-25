НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Джонсон сообщил о готовности провести новую беседу с Путиным для обсуждения Украины

Британский премьер уверен, что сможет устранить все опасения Москвы и найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами.

25 января, 14:05
<p>Борис Джонсон © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10158608282436317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Борис Джонсон © Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что готов провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Глава правительства Королевства напомнил, что общался с российским лидером 13 декабря.

"Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина, и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать", — сказал Джонсон в парламенте.

Джонсон заявил, что "вторжение" на Украину станет катастрофическим шагом для России

Джонсон заявил, что "вторжение" на Украину станет катастрофическим шагом для России

Он выразил уверенность, что сможет устранить все опасения Москвы и найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами. Однако это развитие событий будет возможно только при ненападении на Украину, подчеркнул британский премьер. В ином случае Лондон без колебаний готов ввести более жёсткие санкции против России.

А ранее Лайф сообщал, что Великобритания отказалась отправлять войска на Украину. При этом в Правительстве Соединённого Королевства настроены наказать Москву при негативном развитии событий санкциями.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1