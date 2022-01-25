Джонсон сообщил о готовности провести новую беседу с Путиным для обсуждения Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что готов провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Глава правительства Королевства напомнил, что общался с российским лидером 13 декабря.

"Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина, и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать", — сказал Джонсон в парламенте.

Он выразил уверенность, что сможет устранить все опасения Москвы и найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами. Однако это развитие событий будет возможно только при ненападении на Украину, подчеркнул британский премьер. В ином случае Лондон без колебаний готов ввести более жёсткие санкции против России.