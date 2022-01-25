Умер отец сиамских близнецов Зиты и Гиты Резахановых

Отец сиамских близнецов Зиты и Гиты Рашид Резаханов скончался после тяжёлой и продолжительной борьбы за жизнь, об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила его вдова Зумрият. Напомним, смерть одной из дочерей женщина пережила в 2015 году.

"Конец света у каждого свой. Я испытала его четыре раза. Первый — это рождение детей, не таких как все. Второй раз — это смерть моего ребёнка, третий — диагноз моей дочери и сейчас — смерть моего мужа", — написала она.

Женщина добавила, что борьба её супруга за жизнь шла в страшных мучениях в течение двадцати двух дней. После первого инфаркта мужчина перенёс пневмонию, а за ней последовал ещё один инфаркт.

"Я сидела у двери реанимации, а там за стеной умер мой дорогой, родной человек, моя половинка, моя жизнь. Ощущение такое, что у тебя оторвали руки и ноги. Ему было страшно, больно", — призналась убитая горем супруга.

Зумрият добавила, что ей придётся заново собраться с силами, чтобы жить дальше ради своей дочери Гиты и внуков. Она отметила, что будет жить с "нестерпимой болью дни", которые были ей отпущены. Женщина призналась в любви мужу и добавила, что будет ждать его в "каждом дне и мечтать увидеть во сне".