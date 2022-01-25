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Итальянец Берриттини станет соперником Надаля в полуфинале Australian Open

Участником второго поединка за попадание в главный матч турнира может стать россиянин Даниил Медведев.

25 января, 14:32

Матео Берреттини. Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS

Итальянский теннисист Матео Берриттини вышел в полуфинал Australian Open, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

В 1/4 финала Берриттини в пяти сетах переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что соперники провели на корте 3 часа 49 минут.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

В полуфинал может пробиться и единственный оставшийся на турнире представитель России — Даниил Медведев, — которому предстоит сразиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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