Итальянец Берриттини станет соперником Надаля в полуфинале Australian Open

Итальянский теннисист Матео Берриттини вышел в полуфинал Australian Open, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

В 1/4 финала Берриттини в пяти сетах переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что соперники провели на корте 3 часа 49 минут.