Итальянец Берриттини станет соперником Надаля в полуфинале Australian Open
Участником второго поединка за попадание в главный матч турнира может стать россиянин Даниил Медведев.
Матео Берреттини. Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS
Итальянский теннисист Матео Берриттини вышел в полуфинал Australian Open, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
В 1/4 финала Берриттини в пяти сетах переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что соперники провели на корте 3 часа 49 минут.
В полуфинал может пробиться и единственный оставшийся на турнире представитель России — Даниил Медведев, — которому предстоит сразиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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