Вассерман назвал украинцев искусственно созданным народом

Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что коренные украинцы давно "уничтожены террористами Украинской повстанческой армии". Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в Думе.

"Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами — в основном террором. Нельзя им потакать!" — заявил он.

По мнению Вассермана, "террористическая шайка", уничтожившая "истинных" украинцев, раньше была под присмотром немцев. Так, по его словам, сегодня "ничего толком не изменилось", только покровители "сменились на американцев".