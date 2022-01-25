Вассерман назвал украинцев искусственно созданным народом
Депутат считает, что "террористическая шайка", уничтожившая коренных жителей Украины, раньше была под присмотром немцев. На сегодня толком ничего не изменилось.
Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Николай Галкин
Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что коренные украинцы давно "уничтожены террористами Украинской повстанческой армии". Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в Думе.
"Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами — в основном террором. Нельзя им потакать!" — заявил он.
По мнению Вассермана, "террористическая шайка", уничтожившая "истинных" украинцев, раньше была под присмотром немцев. Так, по его словам, сегодня "ничего толком не изменилось", только покровители "сменились на американцев".
Ранее Вассерман выступил против уголовного преследования блогерши, устроившей фотосессию у мечети. Депутат ГД предпочёл, чтобы была возможность просто вразумить таких людей. Он считает, что подобные выходки устраиваются с одной лишь целью — вызвать максимальный общественный резонанс.
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