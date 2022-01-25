Год назад отчим ломал нос бутылкой ребёнку, которого выставили на мороз на Алтае

Правоохранители задерживают мать избитых детей в Алтайском крае © SHOT

В отношении горе-матери и её сожителя из Алтайского края, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого шестилетнего ребёнка, год назад уже возбуждали уголовное дело за избиение детей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тогда отчим сломал нос бутылкой тому самому мальчику, которого отправили без одежды на улицу. Также у младшего сына (на тот момент ему было около года) врачи зафиксировали гематомы мозга. Дети рассказывали, что отчим отлупил их за плохое поведение. Впрочем, сама мать и её сожитель уверяли, что дети сами подрались между собой.

Однако правоохранители засомневались в честности родителей и возбудили против них уголовные дела. Отмечается, что матери тогда вменяли причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а её возлюбленному — умышленное, но средней и лёгкой степени тяжести. Судебные разбирательства по этим делам ещё идут.

При этом летом у женщины забрали детей и отдали их родному отцу. Однако тот не стал утруждать себя заботами и вскоре уехал в Барнаул, а сыновей оставил с бабушкой. После этого горе-мать снова забрала мальчишек к себе.