Год назад отчим ломал нос бутылкой ребёнку, которого выставили на мороз на Алтае
Тогда же на родителей завели первое дело об избиении, хотя они уверяли, что дети сами подрались между собой.
Кадр из видео © SHOT
Правоохранители задерживают мать избитых детей в Алтайском крае © SHOT
В отношении горе-матери и её сожителя из Алтайского края, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого шестилетнего ребёнка, год назад уже возбуждали уголовное дело за избиение детей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тогда отчим сломал нос бутылкой тому самому мальчику, которого отправили без одежды на улицу. Также у младшего сына (на тот момент ему было около года) врачи зафиксировали гематомы мозга. Дети рассказывали, что отчим отлупил их за плохое поведение. Впрочем, сама мать и её сожитель уверяли, что дети сами подрались между собой.
Однако правоохранители засомневались в честности родителей и возбудили против них уголовные дела. Отмечается, что матери тогда вменяли причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а её возлюбленному — умышленное, но средней и лёгкой степени тяжести. Судебные разбирательства по этим делам ещё идут.
При этом летом у женщины забрали детей и отдали их родному отцу. Однако тот не стал утруждать себя заботами и вскоре уехал в Барнаул, а сыновей оставил с бабушкой. После этого горе-мать снова забрала мальчишек к себе.
Напомним, жители села Селезнёво в Алтайском крае сняли шокирующее видео — на кадрах шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав рассматривает местный суд.
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