Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации WOT Foundation
Отмечается, что она представляет угрозу безопасности России. Информация о принятом решении уже направлена в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень.
Здание Генеральной прокуратуры РФ © ТАСС / Валерий Шарифулин
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), Республика Польша", — говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ. Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для добавления WOT Foundation в соответствующий перечень.
Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим. Заседание Верховного суда по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме.
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