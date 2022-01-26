Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации WOT Foundation

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), Республика Польша", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ. Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для добавления WOT Foundation в соответствующий перечень.