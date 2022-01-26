НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации WOT Foundation

Отмечается, что она представляет угрозу безопасности России. Информация о принятом решении уже направлена в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень.

26 января, 06:51

Здание Генеральной прокуратуры РФ © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), Республика Польша", — говорится в сообщении.

"Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича

"Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ. Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для добавления WOT Foundation в соответствующий перечень.

Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим. Заседание Верховного суда по этому вопросу пройдёт 2 февраля в закрытом режиме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1