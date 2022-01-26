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Центр Гамалеи проведёт испытания вакцины против ковида на основе "дельты" и "омикрона"

По словам директора учреждения Александра Гинцбурга, этот препарат разрабатывается на тот случай, если два штамма коронавируса будут циркулировать одновременно.

26 января, 06:37

Фото © Pixabay

В ближайшее время центр им. Гамалеи Минздрава РФ приступит к клиническим исследованиям вакцины от CoViD-19 на основе нескольких вариантов вируса. Об этом сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".

"В ближайшее время, через неделю или две, возможно, и раньше, мы намерены подать пакет документов в Минздрав на проведение клинических исследований этой вакцины. Это инъекционная вакцина, которая будет состоять из "омикрона" и "дельты", — сказал он.

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По словам Гинцбурга, этот препарат разрабатывается на тот случай, если два штамма коронавируса будут циркулировать одновременно. Он отметил, что пока одна мутация не сменила другую и произойдёт ли это вообще — неизвестно.

"Вот на такие случаи как раз и делаются вакцины, которые могут одновременно содержать два, три и даже четыре различных антигенных варианта спайк-белка", — подчеркнул Гинцбург.

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Ранее Лайф рассказывал, что консорциум BioNTech/Pfizer начал испытания вакцины против "омикрона". В исследованиях принимают участие здоровые взрослые в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы, первая из которых охватывает около 600 участников.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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