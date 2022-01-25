Гинцбург: Визит комиссии ВОЗ для одобрения "Спутника V" ожидается в ближайший месяц
Ранее в организации уточнили, что признание российской вакцины затянулось из-за технологических процессов. Там также чётко дали понять, что данный процесс неполитизирован.
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Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может уже в ближайший месяц прибыть в Россию для проведения инспекции в рамках процесса регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи, где и был разработан данный препарат, Александр Гинцбург.
"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов ВОЗ, насколько я понимаю, в ближайший месяц", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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