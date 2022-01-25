Гинцбург: Визит комиссии ВОЗ для одобрения "Спутника V" ожидается в ближайший месяц

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может уже в ближайший месяц прибыть в Россию для проведения инспекции в рамках процесса регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи, где и был разработан данный препарат, Александр Гинцбург.

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов ВОЗ, насколько я понимаю, в ближайший месяц", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".