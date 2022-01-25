В Петербурге несовершеннолетним запретили ходить в музеи, кинотеатры и зоопарки
Также на удалёнку отправили все дополнительные общеобразовательные программы, проводящиеся вне школ, а иные запреты и ограничения продлили до 31 марта.
© ТАСС / Роман Пименов
Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса, запретив детям и подросткам ходить в театры, цирк, музеи и иные места массового скопления людей. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Мера начнёт действовать с 28 января и продлится до 13 февраля. Также несовершеннолетним запретят посещать зоопарки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы и аттракционы, иные развлекательные объекты. Под запрет попали и спортивные, физкультурные, зрелищные, торжественные, конгрессные и выставочные мероприятия.
Также на этот период на удалённый формат работы переведут все дополнительные образовательные программы, проходящие вне школ. Иные запреты и ограничения продлили по 31 марта.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Петербург одним из регионов с максимальным ростом заболеваемости ковидом. Также она перечислила Москву и Подмосковье, уточнив, что на эту тройку приходится больше половины заболевших.
Комментариев: 0