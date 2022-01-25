Столтенберг: НАТО отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США
Ожидается, что это произойдёт уже на текущей неделе. Ранее эту информацию подтвердил представитель Госдепартамента Нед Прайс, уточнив, что Вашингтон ведёт консультации с союзниками.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг © Twitter / Jens Stoltenberg
Ответы НАТО на российские проекты о гарантиях безопасности будут направлены параллельно с США, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", — сказал он в эфире телеканала CNN.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует позицию после ответа США по гарантиям безопасности. В Госдепе перед этим заверили, что не пойдут на уступки России.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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