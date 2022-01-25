Столтенберг: НАТО отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США

Ответы НАТО на российские проекты о гарантиях безопасности будут направлены параллельно с США, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", — сказал он в эфире телеканала CNN.