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СК просит арестовать адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве

Официально ведомство не опубликовало информации о задержании женщины, все сведения сообщили в Преображенском суде.

25 января, 16:45
<p>Алексей Улюкаев и Дареджан Квеидзе © ТАСС / RBC / Владислав Шатило</p>

Алексей Улюкаев и Дареджан Квеидзе © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

В Москве задержали адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Преображенском суде Москвы.

Следствие направило в инстанцию ходатайство, в котором просит арестовать задержанную. Согласно статье уголовного дела, Квеидзе может грозить до десяти лет лишения свободы. Официально СК информации об этом не опубликовал.

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Напомним, бывший глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов. В декабре 2018 года стало известно, что Улюкаев уплатил штраф.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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