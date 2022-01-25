СК просит арестовать адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве

В Москве задержали адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Преображенском суде Москвы.

Следствие направило в инстанцию ходатайство, в котором просит арестовать задержанную. Согласно статье уголовного дела, Квеидзе может грозить до десяти лет лишения свободы. Официально СК информации об этом не опубликовал.