СК просит арестовать адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве
Официально ведомство не опубликовало информации о задержании женщины, все сведения сообщили в Преображенском суде.
Алексей Улюкаев и Дареджан Квеидзе © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
В Москве задержали адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Преображенском суде Москвы.
Следствие направило в инстанцию ходатайство, в котором просит арестовать задержанную. Согласно статье уголовного дела, Квеидзе может грозить до десяти лет лишения свободы. Официально СК информации об этом не опубликовал.
Напомним, бывший глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов. В декабре 2018 года стало известно, что Улюкаев уплатил штраф.
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