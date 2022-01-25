Зампред Комитета Госдумы по обороне указал на обречённость санкционной политики США

Попытки Запада подорвать экономику России с помощью механизма санкций обречены на провал. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, у Вашингтона были годы, чтобы в этом убедиться.

"Санкционная политика в отношении нашего государства со стороны США, она не приведёт ни к какому результату. Это очевидно", — уверен он.

По словам Швыткина, разговоры о санкциях становятся ещё более пустыми, если учесть, что Россия "не собиралась и не собирается" ни на кого нападать. Но Западу выгодно нагнетание этой обстановки, ведь под её прикрытием многие страны НАТО начали перебрасывать на Украину технику, вооружение и инструкторов, рассуждает депутат.

"При этом сегодня ещё больше чувствуется в странах альянса и Евросоюза некоторый раскол в связи с данными событиями. Некоторые государства начинают понимать и осознавать, что США пытаются их использовать в своих целях. США сегодня выгодно развивать боевые действия на юго-востоке Украины, при этом чужими руками, не своими", — добавил собеседник Лайфа.