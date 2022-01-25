Зампред Комитета Госдумы по обороне указал на обречённость санкционной политики США
По словам собеседника Лайфа, для Вашингтона должно было стать очевидным, что они не способны подорвать российскую экономику, поэтому единственным смыслом разговора о санкциях является нагнетание обстановки вокруг Украины.
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Попытки Запада подорвать экономику России с помощью механизма санкций обречены на провал. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, у Вашингтона были годы, чтобы в этом убедиться.
"Санкционная политика в отношении нашего государства со стороны США, она не приведёт ни к какому результату. Это очевидно", — уверен он.
По словам Швыткина, разговоры о санкциях становятся ещё более пустыми, если учесть, что Россия "не собиралась и не собирается" ни на кого нападать. Но Западу выгодно нагнетание этой обстановки, ведь под её прикрытием многие страны НАТО начали перебрасывать на Украину технику, вооружение и инструкторов, рассуждает депутат.
"При этом сегодня ещё больше чувствуется в странах альянса и Евросоюза некоторый раскол в связи с данными событиями. Некоторые государства начинают понимать и осознавать, что США пытаются их использовать в своих целях. США сегодня выгодно развивать боевые действия на юго-востоке Украины, при этом чужими руками, не своими", — добавил собеседник Лайфа.
Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских. Более того, Белый дом связал ослабление рубля с угрозой новых санкций. В США уверяют, что готовящиеся рестрикции, предусматривающие ограничения по экспорту оборонной и аэрокосмической отраслей, настолько суровы, что российская валюта начала бояться уже сейчас.
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