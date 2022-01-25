В аэропорту Стамбула ответили на критику застрявших из-за снегопада туристов

Всех пассажиров отменённых в аэропорту Стамбула рейсов обеспечили всем необходимым. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани турецкого города.

"Мы предоставили бесплатный доступ в Интернет, 3600 одеял, 27 500 порций питания", — говорится в заявлении стамбульского аэропорта в "Твиттере" в ответ на критику со стороны застрявших из-за снегопада возмущённых путешественников.

На данный момент аэропорт уже возобновил работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу. Работники воздушной гавани также поблагодарили пассажиров за терпение.