В аэропорту Стамбула ответили на критику застрявших из-за снегопада туристов
Всех пассажиров обеспечили питанием и доступом в Интернет, а также выдали одеяла. При этом к настоящему моменту полёты начали возобновляться, первый рейс отправился в Венесуэлу.
Фото © Twitter / IGA Istanbul Airport
Всех пассажиров отменённых в аэропорту Стамбула рейсов обеспечили всем необходимым. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани турецкого города.
"Мы предоставили бесплатный доступ в Интернет, 3600 одеял, 27 500 порций питания", — говорится в заявлении стамбульского аэропорта в "Твиттере" в ответ на критику со стороны застрявших из-за снегопада возмущённых путешественников.
На данный момент аэропорт уже возобновил работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу. Работники воздушной гавани также поблагодарили пассажиров за терпение.
Напомним, что метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Сегодня власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём рассказал застрявший там россиянин.
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