НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В аэропорту Стамбула ответили на критику застрявших из-за снегопада туристов

Всех пассажиров обеспечили питанием и доступом в Интернет, а также выдали одеяла. При этом к настоящему моменту полёты начали возобновляться, первый рейс отправился в Венесуэлу.

25 января, 16:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/igairport/status/1485977922758402048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IGA Istanbul Airport</a></p>

Фото © Twitter / IGA Istanbul Airport

Всех пассажиров отменённых в аэропорту Стамбула рейсов обеспечили всем необходимым. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани турецкого города.

"Мы предоставили бесплатный доступ в Интернет, 3600 одеял, 27 500 порций питания", — говорится в заявлении стамбульского аэропорта в "Твиттере" в ответ на критику со стороны застрявших из-за снегопада возмущённых путешественников.

Авиакомпания "Победа" призвала аэропорт Стамбула не издеваться над россиянами

Авиакомпания "Победа" призвала аэропорт Стамбула не издеваться над россиянами

На данный момент аэропорт уже возобновил работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу. Работники воздушной гавани также поблагодарили пассажиров за терпение.

Напомним, что метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Сегодня власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём рассказал застрявший там россиянин.

Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково

Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1