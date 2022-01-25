Белый дом связал ослабление рубля с угрозой новых санкций

В администрации США уверены, что текущая ситуация с рублём вызвана масштабом новых антироссийских санкций, которые Вашингтон вместе с союзниками готовятся ввести против Москвы в случае эскалации на Украине. Об этом в ходе телефонного брифинга во вторник заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщают РИА "Новости".

Напомним, что в понедельник рубль продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке, что позволило отвоевать около 80 копеек. А сегодня регулятор установил на 26 января официальный курс доллара на уровне 78,6422 руб., что на 1 руб. 27,73 коп. выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 33,61 коп., до 88,9286 руб.