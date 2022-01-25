Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково
Как рассказал Лайфу один из туристов, в зоне паспортного контроля образовалась огромная очередь. При этом ни о какой социальной дистанции речь не идёт, а представители перевозчика не следят за соблюдением масочного режима.
Кадр из видео © LIFE
Пассажир задержанного рейса рассказал об обстановке в аэропорту Внуково © LIFE
Тысячи туристов по всему миру не могут вылететь в Стамбул из-за небывалых снегопадов, обрушившихся на турецкий город. Заложниками ситуации стали также российские пассажиры авиакомпании "Победа", рейс которых задержали до утра 26 января. О том, что сейчас творится в аэропорту Внуково, Лайфу рассказал один из путешественников.
Самолёт должен был вылететь из Москвы ещё в 12:30 25 января, однако пока он задержан до пяти утра. По словам мужчины, представители перевозчика отказались размещать пассажиров в гостиницы, сославшись на то, что людей слишком много. А из-за того, что на паспортном контроле работает лишь одно окно, образовалась огромная очередь. Никто не соблюдает социальную дистанцию, а представители авиакомпании не следят, чтобы все были в масках.
"Самое смешное — обеспечение социальной дистанции. Открыто всего одно окно паспортного контроля на выход из терминала, где производится посадка на рейс. Сотрудники авиакомпании "Победа" даже не следят за тем, чтобы на всех пассажирах были маски. <...> Просто прекрасно: ковид, "омикрон", социальная дистанция..." — возмутился молодой человек, показав очередь из туристов.
Напомним, что метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Сегодня власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём рассказал застрявший там россиянин.
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