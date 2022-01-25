Собравшиеся в заснеженный Стамбул россияне почти на сутки застряли во Внуково

Пассажир задержанного рейса рассказал об обстановке в аэропорту Внуково © LIFE

Тысячи туристов по всему миру не могут вылететь в Стамбул из-за небывалых снегопадов, обрушившихся на турецкий город. Заложниками ситуации стали также российские пассажиры авиакомпании "Победа", рейс которых задержали до утра 26 января. О том, что сейчас творится в аэропорту Внуково, Лайфу рассказал один из путешественников.

Самолёт должен был вылететь из Москвы ещё в 12:30 25 января, однако пока он задержан до пяти утра. По словам мужчины, представители перевозчика отказались размещать пассажиров в гостиницы, сославшись на то, что людей слишком много. А из-за того, что на паспортном контроле работает лишь одно окно, образовалась огромная очередь. Никто не соблюдает социальную дистанцию, а представители авиакомпании не следят, чтобы все были в масках.

"Самое смешное — обеспечение социальной дистанции. Открыто всего одно окно паспортного контроля на выход из терминала, где производится посадка на рейс. Сотрудники авиакомпании "Победа" даже не следят за тем, чтобы на всех пассажирах были маски. <...> Просто прекрасно: ковид, "омикрон", социальная дистанция..." — возмутился молодой человек, показав очередь из туристов.