МВД предложило упростить процедуру получения убежища в РФ
Также ведомство предлагает сделать конфиденциальной информацию о гражданах, подавших такой запрос, и о лицах, получивших его без письменного согласия.
Здание Министерства внутренних дел РФ © ТАСС / Гердо Владимир
Министерство внутренних дел РФ предложило облегчить процедуру обращения за убежищем в России, сократив срок рассмотрения заявления более чем на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к подготовленному законопроекту.
"Новелла заключается в необходимости подачи одного заявления о предоставлении убежища на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос о предоставлении заявителю статуса беженца либо о предоставлении ему временного убежища", — говорится в записке.
Также ведомство предлагает сделать конфиденциальной информацию о гражданах, подавших запрос на получение убежища в России, и о лицах, получивших его без письменного согласия.
"Соблюдая конвенционный критерий определения убежища, законопроект содержит запрет на предоставление кому бы то ни было информации в отношении указанных лиц без их письменного согласия", — говорится в документе.
В виде исключения указаны органы государственной власти РФ, которым использование этой информации необходимо для исполнения своих полномочий. Также в их число вошли органы третьего государства, на территорию которого ради безопасности добровольно въехал соискатель убежища в РФ.
Ранее Лайф рассказал, что МВД захотело получить полномочия по проверке патронов. Сейчас этой функцией наделены специальные аккредитованные криминалистические лаборатории.
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