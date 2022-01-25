МВД предложило упростить процедуру получения убежища в РФ

Министерство внутренних дел РФ предложило облегчить процедуру обращения за убежищем в России, сократив срок рассмотрения заявления более чем на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к подготовленному законопроекту.

"Новелла заключается ‎в необходимости подачи одного заявления о предоставлении убежища ‎на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос ‎о предоставлении заявителю статуса беженца либо о предоставлении ему временного убежища", — говорится в записке.

Также ведомство предлагает сделать конфиденциальной информацию о гражданах, подавших запрос на получение убежища в России, и о лицах, получивших его без письменного согласия.

"Соблюдая конвенционный критерий определения убежища, законопроект содержит запрет ‎на предоставление кому бы то ни было информации в отношении указанных лиц без их письменного согласия", — говорится в документе.

В виде исключения указаны органы государственной власти РФ, которым использование этой информации необходимо для исполнения своих полномочий. Также в их число вошли органы третьего государства, на территорию которого ради безопасности добровольно въехал соискатель убежища в РФ.