НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД предложило упростить процедуру получения убежища в РФ

Также ведомство предлагает сделать конфиденциальной информацию о гражданах, подавших такой запрос, и о лицах, получивших его без письменного согласия.

25 января, 15:34
<p>Здание Министерства внутренних дел РФ © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Здание Министерства внутренних дел РФ © ТАСС / Гердо Владимир

Министерство внутренних дел РФ предложило облегчить процедуру обращения за убежищем в России, сократив срок рассмотрения заявления более чем на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к подготовленному законопроекту.

"Новелла заключается ‎в необходимости подачи одного заявления о предоставлении убежища ‎на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос ‎о предоставлении заявителю статуса беженца либо о предоставлении ему временного убежища", — говорится в записке.

Также ведомство предлагает сделать конфиденциальной информацию о гражданах, подавших запрос на получение убежища в России, и о лицах, получивших его без письменного согласия.

МВД РФ: Более 735 тысяч иностранцев стали гражданами России в 2021 году

МВД РФ: Более 735 тысяч иностранцев стали гражданами России в 2021 году

"Соблюдая конвенционный критерий определения убежища, законопроект содержит запрет ‎на предоставление кому бы то ни было информации в отношении указанных лиц без их письменного согласия", говорится в документе.

В виде исключения указаны органы государственной власти РФ, которым использование этой информации необходимо для исполнения своих полномочий. Также в их число вошли органы третьего государства, на территорию которого ради безопасности добровольно въехал соискатель убежища в РФ.

В МВД объяснили отмену необходимых штампов о браке и детях в паспорте

В МВД объяснили отмену необходимых штампов о браке и детях в паспорте

Ранее Лайф рассказал, что МВД захотело получить полномочия по проверке патронов. Сейчас этой функцией наделены специальные аккредитованные криминалистические лаборатории.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1