В Подмосковье нашли беспризорницу, которая "никогда не ходила в школу и живёт без паспорта"
Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что никогда не знала своих родителей и в детстве её якобы подбросили к двум мужчинам и женщине, с которыми она жила в частном доме много лет.
Фото © Pixabay
В Подмосковье нашли девочку-беспризорницу, которая утверждает, что никогда не ходила в садик и школу и живёт без документов. Об этом сообщает SHOT.
Девочку 12-14 лет, неопрятную на вид, заметила жительница Электростали на автовокзале. О беспризорнице она сообщила в полицию.
Сотрудникам правоохранительных органов девочка рассказала, что никогда не знала своих родителей, в детстве её якобы подбросили к двум мужчинам и женщине, с которыми она жила в частном доме много лет. По словам подростка, она никогда не ходила в детсад и школу, у неё нет документов. Около года назад беспризорница сбежала от "приёмной семьи" и с тех пор скитается.
Сейчас в судьбе девочки разбираются инспекторы ПДН, она находится в больнице. Проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал шокирующую историю семейной пары из Алтайского края, которая издевалась над детьми. На днях жители села Селезнёво сняли видео, на котором шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав рассматривает местный суд.
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