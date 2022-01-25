В Подмосковье нашли беспризорницу, которая "никогда не ходила в школу и живёт без паспорта"

В Подмосковье нашли девочку-беспризорницу, которая утверждает, что никогда не ходила в садик и школу и живёт без документов. Об этом сообщает SHOT.

Девочку 12-14 лет, неопрятную на вид, заметила жительница Электростали на автовокзале. О беспризорнице она сообщила в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов девочка рассказала, что никогда не знала своих родителей, в детстве её якобы подбросили к двум мужчинам и женщине, с которыми она жила в частном доме много лет. По словам подростка, она никогда не ходила в детсад и школу, у неё нет документов. Около года назад беспризорница сбежала от "приёмной семьи" и с тех пор скитается.

Сейчас в судьбе девочки разбираются инспекторы ПДН, она находится в больнице. Проводится проверка.