Bild: ФРГ заверила США, что не пустит газ по "Северному потоку – 2" при эскалации на Украине

Российский газ в случае "вторжения" РФ на Украину не пойдёт по "Северному потоку – 2", об этом Германия заверила США, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Согласно публикации, глава МИД ФРГ Анналена Бербок договорилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном и директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, что в случае эскалации конфликта российский газ по газопроводу не пойдёт. Однако отмечается, что руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ведомство канцлера Олафа Шольца отметили, что в целом отказаться от трубопровода не готовы, что вызвало у США негативную реакцию.

Также, по данным издания, в Вашингтоне сомневаются "в лояльности высших политиков СДПГ" к альянсу НАТО, так как "влияние лояльного Москве окружения экс-канцлера и менеджера Герхарда Шрёдера по-прежнему оценивается как значительное".