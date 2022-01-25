Bild: ФРГ заверила США, что не пустит газ по "Северному потоку – 2" при эскалации на Украине
Однако правящая Социал-демократическая партия Германии и канцлер Олаф Шольц не готовы полностью отказываться от газопровода, что вызывает раздражение в Вашингтоне.
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Российский газ в случае "вторжения" РФ на Украину не пойдёт по "Северному потоку – 2", об этом Германия заверила США, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Согласно публикации, глава МИД ФРГ Анналена Бербок договорилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном и директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, что в случае эскалации конфликта российский газ по газопроводу не пойдёт. Однако отмечается, что руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ведомство канцлера Олафа Шольца отметили, что в целом отказаться от трубопровода не готовы, что вызвало у США негативную реакцию.
Также, по данным издания, в Вашингтоне сомневаются "в лояльности высших политиков СДПГ" к альянсу НАТО, так как "влияние лояльного Москве окружения экс-канцлера и менеджера Герхарда Шрёдера по-прежнему оценивается как значительное".
Ранее депутат Рады Алексей Кучеренко признал неспособность Киева заблокировать "Северный поток – 2". По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского голубого топлива и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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