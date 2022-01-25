Политолог Кортунов объяснил, что сулит обсуждение США гарантий безопасности с ЕС и НАТО
Эксперт отметил, что у американцев существует своеобразное отношение к коллегиальности. Они всегда выступали за неё, но при условии, что в обсуждении все участники принимают точку зрения Штатов.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL
Желание США согласовать ответ по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО позволит американцам избежать двустороннего решения с Россией неудобных вопросов. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.
"Наверное, лучше от согласования ответа с НАТО и ЕС не будет, поскольку особенно в НАТО есть страны, которые занимают в отношении России ещё более жёсткую позицию, чем США", — подчеркнул Кортунов.
Надо понимать, что есть вопросы, относящиеся к двусторонним отношениям, а есть выходящие за их рамки, добавил политолог. Например, остановка расширения НАТО на восток, что формально относится ко всему альянсу — и должно решаться не только США.
По словам Кортунова, совместное обсуждение позволит американцам выбирать вопросы, которые им будет удобно решать в двустороннем порядке, при этом избегая беседы о неудобных, сославшись на необходимость обсуждать их в многостороннем формате.
"Но я не думаю, что здесь будут какие-то принципиальные различия между позицией НАТО и Вашингтона, но тем не менее большую часть этой головной боли Вашингтон может с себя снять", — отметил директор Российского совета по международным делам.
Кортунов добавил, что у американцев существует своеобразное отношение к коллегиальности. Они всегда выступали за неё, но при условии, что в обсуждении все участники принимают точку зрения США.
Ранее Лайф рассказал, что Соединённые Штаты намерены согласовать решение по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО. В ответе планируется указать области, в которых проблемы могут быть решены. Среди прочего Соединённые Штаты также намерены перечислить действия Москвы, которых опасаются страны Европы.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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