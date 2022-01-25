Политолог Кортунов объяснил, что сулит обсуждение США гарантий безопасности с ЕС и НАТО

Желание США согласовать ответ по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО позволит американцам избежать двустороннего решения с Россией неудобных вопросов. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

"Наверное, лучше от согласования ответа с НАТО и ЕС не будет, поскольку особенно в НАТО есть страны, которые занимают в отношении России ещё более жёсткую позицию, чем США", — подчеркнул Кортунов.

Надо понимать, что есть вопросы, относящиеся к двусторонним отношениям, а есть выходящие за их рамки, добавил политолог. Например, остановка расширения НАТО на восток, что формально относится ко всему альянсу — и должно решаться не только США.

По словам Кортунова, совместное обсуждение позволит американцам выбирать вопросы, которые им будет удобно решать в двустороннем порядке, при этом избегая беседы о неудобных, сославшись на необходимость обсуждать их в многостороннем формате.

"Но я не думаю, что здесь будут какие-то принципиальные различия между позицией НАТО и Вашингтона, но тем не менее большую часть этой головной боли Вашингтон может с себя снять", — отметил директор Российского совета по международным делам.

Кортунов добавил, что у американцев существует своеобразное отношение к коллегиальности. Они всегда выступали за неё, но при условии, что в обсуждении все участники принимают точку зрения США.