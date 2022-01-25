Президент "Ростова" Арутюнянц принял решение уйти со своего поста
В этом сезоне жёлто-синие располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц принял решение покинуть свой пост, сообщает "РБ-Спорт"
По данным издания, причиной такого решения стала непростая финансовая ситуация в клубе. Отметим, что официального подтверждения данной информации не поступало.
Поддержали болельщиков "Спартака" и "Зенита": Фанаты "Ростова" не будут посещать матчи своей команды из-за введения Fan-ID.
Добавим, что по итогам первой части сезона "Ростов" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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