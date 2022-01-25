Вирусолог Альтштейн согласился с Собяниным по срокам роста заболеваемости ковидом
Однако увеличение темпов вакцинации окажет положительное влияние на сложившуюся ситуацию, отметил специалист, напомнив, что болезнь легче протекает у привитых пациентов.
Временный госпиталь для ковидных пациентов в павильоне № 75 на ВДНХ © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился со словами мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости коронавирусом в столице может продлиться ещё две недели.
"Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться", — сказал специалист в беседе с RT.
При этом увеличение темпов вакцинации от CoViD-19 окажет положительное влияние на сложившуюся ситуацию, отметил Альтштейн. Он также напомнил, что заболевание при "омикроне" протекает легче у привитых пациентов.
А ранее иммунолог Николай Крючков опроверг миф о безобидности "омикрона" на примере фактора отсроченной смерти. По словам эксперта, никто не может сказать, сколько пациентов, переболевших новым штаммом, умрёт по естественным причинам в ближайшие месяцы.
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