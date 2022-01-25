Вирусолог Альтштейн согласился с Собяниным по срокам роста заболеваемости ковидом

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился со словами мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости коронавирусом в столице может продлиться ещё две недели.

"Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться", — сказал специалист в беседе с RT.