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В Киеве инкассаторы открыли стрельбу из автомата, защищая обменник возле здания СБУ от наклеек

Серьёзным парням с оружием показалось, что они имеют дело с грабителями, но на деле, как пишут СМИ, возле учреждения орудовала "банда" политических активистов с листовками.

25 января, 15:30

Кадр из видео © Телеграм-канал "Политика страны"

В Киеве группа инкассаторов приняла активистов за грабителей и устроила стрельбу из автомата. Об этом сообщает издание "Вести.ua". Представители антикоррупционного движения "Украинский стяг" расклеивали листовки с символикой организации около здания СБУ. "Украсить" планировалось и находящийся неподалёку пункт обмена валют. За этим занятием активистов застали прибывшие к обменнику инкассаторы. Поведение молодых людей показалось им подозрительным, начались разборки, которые и привели к автоматной очереди в воздух. По данным украинских СМИ, стороны разошлись мирно, никто не пострадал.

Стрельба из автомата в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Политика страны"

Отметим, что обстановка в украинской столице сегодня действительно нервная. Ранее Лайф писал, что местные бизнесмены устроили протесты и беспорядки перед зданием Верховной рады. Митингующие зажгли дымовые шашки и фаеры. В результате силовики задержали нескольких участников акции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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