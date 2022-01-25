В Киеве инкассаторы открыли стрельбу из автомата, защищая обменник возле здания СБУ от наклеек

В Киеве группа инкассаторов приняла активистов за грабителей и устроила стрельбу из автомата. Об этом сообщает издание "Вести.ua". Представители антикоррупционного движения "Украинский стяг" расклеивали листовки с символикой организации около здания СБУ. "Украсить" планировалось и находящийся неподалёку пункт обмена валют. За этим занятием активистов застали прибывшие к обменнику инкассаторы. Поведение молодых людей показалось им подозрительным, начались разборки, которые и привели к автоматной очереди в воздух. По данным украинских СМИ, стороны разошлись мирно, никто не пострадал.