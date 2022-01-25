Верник опроверг Лайфу свою "госпитализацию с ковидом"
По словам артиста, он не понимает, откуда взялись слухи о больнице, ведь он находится дома.
Актёр Игорь Верник. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Актёр Игорь Верник в беседе с Лайфом опроверг, что заразился коронавирусом и был госпитализирован. По словам артиста, он находится дома и просто простудился.
"Нет (не в больнице. — Прим. Лайфа). Это бред какой-то. Вы что? Это безумие. Конечно (дома. — Прим. Лайфа). Я просто простужен. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Я сам удивлён", — заявил артист.
О том, что Верник госпитализирован с коронавирусом, ранее сообщил "Рен-ТВ". По данным телеканала, актёра накануне доставили в одну из столичных клиник и установили, что у него нет пневмонии и болезнь протекает в лёгкой форме.
Игорь Верник — российский актёр театра и кино, продюсер, музыкант, ведущий передач и шоу. Он играет в МХТ — постоянно задействован не менее чем в пяти–восьми спектаклях. Помимо этого, в послужном списке Верника более десятка фильмов, например "12", "Любовь в большом городе – 2", "Папины дочки", "Мастер и Маргарита" Юрия Кары и многие другие. Настоящую популярность среди телезрителей Игорь Верник приобрёл благодаря участию в самых разнообразных телепередачах. О творческом пути и личной жизни артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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