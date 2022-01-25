Верник опроверг Лайфу свою "госпитализацию с ковидом"

Актёр Игорь Верник в беседе с Лайфом опроверг, что заразился коронавирусом и был госпитализирован. По словам артиста, он находится дома и просто простудился.

"Нет (не в больнице. — Прим. Лайфа). Это бред какой-то. Вы что? Это безумие. Конечно (дома. — Прим. Лайфа). Я просто простужен. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Я сам удивлён", — заявил артист.

О том, что Верник госпитализирован с коронавирусом, ранее сообщил "Рен-ТВ". По данным телеканала, актёра накануне доставили в одну из столичных клиник и установили, что у него нет пневмонии и болезнь протекает в лёгкой форме.