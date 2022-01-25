Спели в троллейбусе

В День студента мурманский троллейбусный маршрут № 6 стал музыкальным, а пассажиры оказались на мини-концерте студенческого ансамбля "КЛюП-студия" Мурманского арктического государственного университета. В репертуаре шлягеры прошлых лет: "Три белых коня", "В краю магнолий", "Заяц в облаках". Роль конферансье на себя взял студент МАГУ Дмитрий Замшев, рассказав пассажирам об истории вуза и проведя викторину. За правильный ответ пассажиры музыкального троллейбуса получали сладкий приз.

Освятили зачётки

Студенты Алтайского государственного технического университета имени Ползунова (АлтГТУ) 25 января присоединились к крестному ходу в честь дня памяти святой мученицы Татьяны. Здесь в этот день ежегодно вспоминают покровительницу российского студенчества, а недалеко от вуза расположена Татьянинская часовня, где прошёл традиционный праздничный молебен, а иерей Александр Микушин выступил с напутственной речью перед студентами. Священник пожелал собравшимся успешной сдачи экзаменов и освятил зачётки. А после молебна студенты технического университета угощали всех желающих горячим чаем и выпечкой.

Получили приглашение на бал

В студенческом клубе Южного федерального университета в Таганроге в Татьянин день проходит ежегодный Ректорский бал. С каждым годом это яркое событие набирает всё большую популярность у студентов. Ребята готовятся к нему заранее: шьют платья, берут напрокат смокинги и бабочки, репетируют танцы. В этом году в мероприятии примут участие 100 обучающихся и 50 сотрудников Южного федерального университета. Ректорский бал знаменует собой окончание зимней сессии, а затем наступает пора студенческих каникул.

Фото © Vk.com / МИМДО ЮФУ

Болели за лучшую Татьяну

Татьяны-преподавательницы и Татьяны-студентки Пермского государственного университета (ПГНИУ) поборолись за звание победительниц в "Батле Татьян", а затем вместе присоединились к шоу-программе Stud is good! В программе: пранки от ведущих, выступление известной пермской кавер-группы 3DANCE, ток-шоу с проректором и поздравления от партнёров.

Встали на коньки

Студенты вузов и колледжей Саратова отметили День студента по-спортивному. Сегодня для всех, у кого в кармане зачётка, организован бесплатный прокат коньков на катках в Детском парке, на стадионах "Волга" и "Спартак", прокат лыж на лыжном стадионе "Зимний".

Покорили паркет

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) отметил День студента ежегодным танцевальным шоу-перформансом Starteen. Мероприятие проводится с 2013 года и традиционно объединяет творческих студентов всего университета. Участники каждый раз экспериментируют с форматами: выбирают концепцию, ставят танцевальные номера, оформляют декорации. Тематика конкурса этого года — "Трюизм" — была выбрана неслучайно, ведь основная задача конкурса Starteen — менять представления о привычных вещах и смотреть на них по-новому.