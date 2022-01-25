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Twitter создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону "о приземлении"

Закон вступил в силу 1 января 2022 года и предусматривает открытие представительств крупных иностранных интернет-компаний на территории РФ.

25 января, 16:04

Фото © Pixabay

Соцсеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о "приземлении", который предусматривает открытие представительств крупных иностранных интернет-компаний в РФ.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — говорится в сообщении на сайте службы.

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Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. В рамках этого требования на сайте Роскомнадзора уже завели личные кабинеты TikTok, Spotify, Apple.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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