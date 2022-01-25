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National Interest: Путин предвидел кризис отношений с НАТО ещё в 2007 году

Автор материала также предсказал серьёзные последствия для Запада, если российские требования о гарантиях безопасности снова будут проигнорированы.

25 января, 16:00
<p>Президент России Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент России Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин предупреждал о необходимости гарантий безопасности от США и НАТО ещё в ходе речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, но его не услышали. Об этом написал журналист Тед Карпентер в статье для журнала The National Interest.

"Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс", — отметил он.

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По словам автора, тогда дипломаты Соединённых Штатов и альянса посчитали тон речи президента России "воинственным" и не способствующим улучшению отношений России с Западом. Также, по мнению журналиста, сами страны НАТО совершили достаточно, чтобы накалить конфликт. В качестве примера он перечислил вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013–2014 годах, назвав это "самой наглой провокацией".

С тех пор ситуация лишь ухудшалась, так как США стали относиться к Украине "как к военному клиенту", отправляя многочисленное оружие, добавил Карпентер. Также он предсказал серьёзные последствия для Запада, если российские требования о гарантиях безопасности снова проигнорируют.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует позицию после ответа США по гарантиям безопасности. В Госдепе перед этим заверили, что не пойдут на уступки России.

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В январе состоялись переговоры по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве прошли консультации России и США, а 12-го числа в Брюсселе — РФ и НАТО. Также 21 января в Женеве российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. В Вашингтоне некоторые пункты называли неприемлемыми ещё до начала переговоров. Москва же подчёркивала, что это не ультиматум, и отмечала, что на односторонние уступки, особенно под давлением, она не пойдёт.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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