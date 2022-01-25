Российские учёные разработали портативный измеритель глюкозы

Российские учёные испытали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы, разработанный в центре НТИ "Сенсорика" на базе МИЭТ, сообщает "Газета.ru". Испытания проходили в лабораториях центра в конце 2021 года.

Прибор позволяет измерять концентрацию глюкозы в крови без взятия биоматериала. Измеритель основан на спектроскопии диффузного отражения и содержит миниатюрный инфракрасный лазер, облучающий человеческую ткань. В процессе излучение поглощается глюкозой и ослабевает, а чем ниже интенсивность зарегистрированного на фотоприёмниках отражённого от тканей излучения, тем выше концентрация глюкозы в тканях и крови.

Как уточнили в пресс-службе центра, клинические испытания устройства запланированы на 2022 год. Измеритель позволяет узнавать концентрацию глюкозы каждые пять минут, ведь весит он 45 граммов — такое устройство можно закрепить на внутренней стороне запястья в виде браслета.

"Ключевой характеристикой является погрешность измерений, которая по результатам испытаний составила в среднем от 18,5 до 19,9%. Данной точности достаточно для обеспечения непрерывного мониторинга гликемии, регистрации резкого падения уровня глюкозы для принятия своевременных мер", — объяснил ведущий разработчик проекта Кирилл Пожар.