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Российские учёные разработали портативный измеритель глюкозы

Учитывая небольшой вес данного аппарата, его можно закрепить в виде браслета и проводить анализ крови каждые пять минут. Клинические испытания устройства запланированы на 2022 год.

25 января, 16:24
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Российские учёные испытали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы, разработанный в центре НТИ "Сенсорика" на базе МИЭТ, сообщает "Газета.ru". Испытания проходили в лабораториях центра в конце 2021 года.

Прибор позволяет измерять концентрацию глюкозы в крови без взятия биоматериала. Измеритель основан на спектроскопии диффузного отражения и содержит миниатюрный инфракрасный лазер, облучающий человеческую ткань. В процессе излучение поглощается глюкозой и ослабевает, а чем ниже интенсивность зарегистрированного на фотоприёмниках отражённого от тканей излучения, тем выше концентрация глюкозы в тканях и крови.

Как уточнили в пресс-службе центра, клинические испытания устройства запланированы на 2022 год. Измеритель позволяет узнавать концентрацию глюкозы каждые пять минут, ведь весит он 45 граммов — такое устройство можно закрепить на внутренней стороне запястья в виде браслета.

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"Ключевой характеристикой является погрешность измерений, которая по результатам испытаний составила в среднем от 18,5 до 19,9%. Данной точности достаточно для обеспечения непрерывного мониторинга гликемии, регистрации резкого падения уровня глюкозы для принятия своевременных мер", — объяснил ведущий разработчик проекта Кирилл Пожар.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, в каких случаях отказ от сахара может сгубить. Эксперты рекомендуют грамотно корректировать пищевые привычки и строить разнообразный рацион, в противном случае вместе с потерей веса можно потерять и здоровье.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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