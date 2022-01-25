Инфекционист Чаленко: Омикрон-штамм ковида размножается в 70 раз быстрее "дельты"

Новый штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее "дельты". Об этом в беседе с Ura.ru рассказала инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко.

"В верхних дыхательных путях (полость носа, ротовая часть глотки), куда вирус попадает изначально, "омикрон" размножается в 70 раз быстрее "дельты" — и, соответственно, намного проще заражает окружающих", — уточнила медик.

По её словам, при этом в нижних дыхательных путях (гортань, трахея, бронхи, лёгкие) "омикрон" намного уступает предыдущему штамму, что отражается на более лёгком течении болезни. В свою очередь доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов добавил, что инфицированный "омикроном" становится опасным для окружающих уже через один-два дня.

"У больных "омикроном" преобладает поражение верхних дыхательных путей, что делает их заразными на более ранних стадиях. Человек фактически через один-два дня после инфицирования становится опасен для окружающих", — объяснил он.

Тимошилов выразил надежду, что в будущем уменьшится количество госпитализированных тяжёлых больных и начнёт преобладать амбулаторное лечение. По его словам, необходимо готовиться, что новая волна сильно скажется на нагрузке поликлиник. Приоритетом же в борьбе с "омикроном" должна стать работа с пациентами на дому.