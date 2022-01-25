Почему Татьянам не везёт в любви и как им перебороть свою судьбу

Родители, называя дочерей Танями, хотят для своих девочек самого хорошего — а что может быть лучше сильной натуры, которая не согнётся под любыми тяготами в жизни и добьётся своей цели, несмотря ни на что? Но это и разрушает жизнь любой Татьяны, ведь своим упрямством она буквально притягивает проблемы, а в любви ей не везёт всю жизнь.

Почему так?

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Многие Татьяны до весьма зрелого возраста остаются одни или вступают в череду несчастливых браков, и это просто объясняется. По мнению астрологов, всё дело в характере Татьян, который не могут сдержать никакие силы, пишет Astromeridian.

Отбор под микроскопом. Они слишком долго и придирчиво выбирают кандидатов, которым можно доверить своё сердце. Не сказать, чтобы конкуренция была такой сильной, но даже при малом количестве воздыхателей Татьяны не отступят от своих принципов — слишком упрямы для этого.

Сложный характер. Упорство и непробиваемость всегда пригодятся в жизни, но вот кавалеры такие черты не слишком ценят. В отношениях Татьяны стараются взять верх над мужчиной, но не каждый из них согласится стать подкаблучником.

Сложности в любви

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Даже если Татьяне повезёт найти подходящего мужчину, то ещё неизвестно, останется ли он рядом. Даже после всех этапов отбора обладательница этого имени не потеплеет по отношению к кавалеру. Она будет требовать от него внимания и ласки, но при этом все усилия избранника будут нещадно критиковаться.

Сильной женщине сложно идти на компромиссы, а потому даже самый влюблённый мужчина будет всё чаще поглядывать в сторону двери. Если Татьяне удастся затащить ухажёра под венец, то не факт, что на этом её проблемы закончатся. Зачастую первый брак таких женщин бывает неудачным.

Кого стоит искать

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Зная о тяжёлой судьбе Татьян, астрологи составили списки мужских имён, от обладателей которых стоит держаться подальше, а также тех имён, к носителям которых лучше присмотреться из-за хорошей совместимости.

Запретный список: Геннадий, Кирилл, Николай, Тимур, Вячеслав. Эти мужчины обладают непростой и сильной натурой, а потому совместная жизнь с ними будет напоминать поединок двух баранов. Эксперты совершенно не советуют рассматривать их в качестве партнёров.