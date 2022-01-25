5 великих фраз Высоцкого из фильма "Место встречи изменить нельзя", которыми пользуются до сих пор

"Певцом" Владимира Семёновича назвать сложно — личность культовая, нечто намного большее, чем просто исполнитель или музыкант... Ну, по крайней мере, он ещё играл в театре и снимался в кино. За год до смерти мэтра состоялась премьера фильма "Место встречи изменить нельзя", в котором Высоцкий исполнил роль капитана Жеглова. Благодаря барду персонаж получился выдающимся и характерным. Так что ничего удивительного, что его изречения стали крылатыми и мы пользуемся ими даже спустя четыре десятилетия.

"Значится, так и запишем. Вы не жулик, вы человека убили"

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Мало того что Высоцкий подарил свою харизму персонажу Жеглову, так ещё и на съёмках он даже был постановщиком, хотя изначально этого никто не мог и представить. Лишь удачное стечение обстоятельств: в 1979-м режиссёру будущего многосерийного фильма Станиславу Говорухину пришлось ненадолго уехать на кинофестиваль в ГДР. Такой сложной недельки у съёмочной группы давно не было.

"Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу!"

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Если Говорухин, как настоящий творец, больше любил свободный, неспешный процесс созидания, часто добавляя что-то прямо на съёмочной площадке, то Высоцкий подходил к съёмкам как к задаче, можно сказать, приказу, и от съёмочной группы требовал того же самого: к началу дня все службы были обязаны быть в полной готовности, репетиции проходили быстро, а снимались сцены за пару дублей, а иногда и с первого.

"Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Критики встретили многосерийный фильм без особого энтузиазма. Даже братья Вайнеры, чей роман "Эра милосердия" стал основой для сценария, были недовольны картиной и даже попросили убрать их имена из титров. Ни одной кинематографической награды лента тоже не получила — оставалось довольствоваться грамотами от МВД.

"Теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!"

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

За роль Жеглова у Высоцкого по наградам тоже весьма скромно, но, как это всегда происходит, время всё расставило по своим местам. Зритель сделал свой выбор. Спустя больше сорока лет цитаты из фильма, особенно те, что принадлежат главному герою, все ещё не пропали из речи! Крылатые фразы передаются из поколения в поколение, так что молодёжь часто использует их, не подозревая, что они — наследие Высоцкого.

"Ба! Да это ж знакомые мне лица!"

Кадры из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД