Распухший Оскар Кучера выложил селфи, пошутив про новогодние застолья, но у фанатов другая теория

Звезда "Улиц разбитых фонарей", "Возвращения Мухтара" и многих любимых россиянами фильмов Оскар Кучера в своём инстаграм-профиле поделился фотографией, которая насторожила всех его подписчиков. Актёр, который запомнился зрителю в образе типичного красавчика и похитителя дамских сердец, был не похож на самого себя. Вместо точёных черт лица — нечто округлое и явно увеличившееся в размерах.

Фото © Instagram / oskarkuchera

Оскар и сам обратил на это внимание: "Январь медленно подходит к концу, и можно уже разбирать ёлку. А это значит, что пора заканчивать жрать, выпивать и прочие распущенности! Всё! Зал! Спорт! Диета!"

Вот только большинство фанатов теорию о новогоднем обжорстве сразу отвергли, ведь у них уже была готовая версия намного правдоподобнее. По мнению многих комментаторов, такие резкие изменения во внешности — последствия серьёзной болезни. По традиции, сложившейся за последние два года, списали на коронавирус. Небезосновательно — некоторые пациенты после выздоровления начинают очень активно набирать вес.

Фото © Instagram / oskarkuchera

Механизм простой: во время активного течения заболевания у пациента снижается аппетит, а когда недуг отступает, желание есть становится намного выше нормы. Особенно опасаться нужно людям, у которых были проблемы с щитовидной железой, рассказал "Газете.ru" врач-эндокринолог Александр Фомин: "Риск ожирения возрастает, если у человека уже были проблемы со здоровьем, а в особенности — с щитовидной железой. Ухудшает положение и нарушение обмена веществ, дефицит витаминов или необходимых элементов, в том числе витамина D, железа и белка".

Фото © Instagram / oskarkuchera