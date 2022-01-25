Центр Гамалеи в феврале представит данные об эффективности "Спутника V" против "омикрона"
По словам замдиректора научного учреждения Дениса Логунова, в настоящий момент учёные проводят анализ эпидемической способности вакцины бороться с новым штаммом.
В начале февраля центр имени Гамалеи представит конкретные данные об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" при нейтрализации омикрон-штамма. Об этом сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.
"В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма "омикрон". К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчётные, <…> в плане реальных цифр", — сказал Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к очередному пику заболеваемости.
Представитель центра также указал, что клиническая практика московских больниц, а также исследования других векторных вакцин демонстрируют, что на привитых и ревакцинированных людей приходится гораздо меньшая доля госпитализаций.
Ранее Лайф сообщал, что Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.
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