Центр Гамалеи в феврале представит данные об эффективности "Спутника V" против "омикрона"

В начале февраля центр имени Гамалеи представит конкретные данные об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" при нейтрализации омикрон-штамма. Об этом сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.

"В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма "омикрон". К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчётные, <…> в плане реальных цифр", — сказал Логунов в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к очередному пику заболеваемости.

Представитель центра также указал, что клиническая практика московских больниц, а также исследования других векторных вакцин демонстрируют, что на привитых и ревакцинированных людей приходится гораздо меньшая доля госпитализаций.