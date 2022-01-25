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Дочь Заворотнюк назвала бредом информацию о том, что её мать потеряла голос

При этом другой информации о состоянии 50-летней артистки, уже четвёртый год борющейся с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга, девушка не привела.

25 января, 17:00
<p>Анастасия Заворотнюк © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-ghtN1nEL3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A_zavorotnyuk</a></p>

Анастасия Заворотнюк © Instagram / A_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что у её матери на фоне прогрессирующей стадии заболевания якобы возникли проблемы с речью. Новостями о состоянии тяжелобольной артистки девушка поделилась на своей странице в "Инстаграме". Отвечая в сториз на вопросы подписчиков, девушка заявила, что её мать не перестала разговаривать, как утверждают в соцсетях.

"Это очередной бред журналистов", — написала Анна, не приведя других подробностей о состоянии 50-летней артистки.

Дочь — о состоянии Анастасии Заворотнюк: Разбивает сердце видеть её такой

Дочь — о состоянии Анастасии Заворотнюк: Разбивает сердце видеть её такой

Ранее Лайф рассказывал, как подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз. Девушка призналась, что, когда проснулась, её попросили некоторое время не выходить из комнаты.

Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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