Дочь Заворотнюк назвала бредом информацию о том, что её мать потеряла голос
При этом другой информации о состоянии 50-летней артистки, уже четвёртый год борющейся с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга, девушка не привела.
Анастасия Заворотнюк © Instagram / A_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что у её матери на фоне прогрессирующей стадии заболевания якобы возникли проблемы с речью. Новостями о состоянии тяжелобольной артистки девушка поделилась на своей странице в "Инстаграме". Отвечая в сториз на вопросы подписчиков, девушка заявила, что её мать не перестала разговаривать, как утверждают в соцсетях.
"Это очередной бред журналистов", — написала Анна, не приведя других подробностей о состоянии 50-летней артистки.
Ранее Лайф рассказывал, как подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз. Девушка призналась, что, когда проснулась, её попросили некоторое время не выходить из комнаты.
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