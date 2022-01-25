Дочь Заворотнюк назвала бредом информацию о том, что её мать потеряла голос

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что у её матери на фоне прогрессирующей стадии заболевания якобы возникли проблемы с речью. Новостями о состоянии тяжелобольной артистки девушка поделилась на своей странице в "Инстаграме". Отвечая в сториз на вопросы подписчиков, девушка заявила, что её мать не перестала разговаривать, как утверждают в соцсетях.