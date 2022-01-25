Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине
Аналогичное заявление также прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Он заверил, что США не планируют направлять своих военных за пределы стран, являющихся союзниками по альянсу.
Военные учения НАТО на полигоне Ожиш в Польше © ТАСС/EPA/TOMASZ WASZCZUK
Североатлантический альянс не будет размещать войска на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.
"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — признался он в интервью.
Аналогичное заявление прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО.
"Есть ли вероятность размещения [американских войск] где-либо за пределами территории союзников [по НАТО]? Нет, об этом речи не идёт", — сообщил он.
При этом ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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