Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

Североатлантический альянс не будет размещать войска на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — признался он в интервью.

Аналогичное заявление прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО.

"Есть ли вероятность размещения [американских войск] где-либо за пределами территории союзников [по НАТО]? Нет, об этом речи не идёт", — сообщил он.