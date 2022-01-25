Адвокат: Мать убитой в Костроме девочки признали потерпевшей по делу о халатности полиции
Андрей Алёшкин назвал этот поступок мужественным и сигнализирующим о готовности властей города помочь пострадавшей семье. Женщина теперь может добиться солидной компенсации, заметил он.
Мать убитой в Костроме пятилетней девочки признана потерпевшей по делу о халатности в отношении сотрудников МВД, которые не произвели надлежащего надзора за одним из убийц. Об этом сообщил адвокат женщины Андрей Алёшкин.
"Маму девочки признали потерпевшей по уголовному делу о халатности полиции. Теперь она может подать иск к МВД Костромы и получить нормальную компенсацию. С тех двух людей она вряд ли что-то могла получить", — приводит его слова РИА ФАН.
По словам адвоката, это мужественный поступок со стороны Костромы, власти которой понимают последствия и, видимо, выражают готовность помочь семье, заключил Алёшкин.
Ранее Лайф писал, что в Костроме завели уголовное дело о халатности в отношении сотрудников МВД, которые не произвели надлежащего надзора за одним из мужчин, убивших пятилетнюю девочку, ведь он недавно освободился из тюрьмы за распространение детской порнографии.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
Комментариев: 0