Адвокат: Мать убитой в Костроме девочки признали потерпевшей по делу о халатности полиции

Мать убитой в Костроме пятилетней девочки признана потерпевшей по делу о халатности в отношении сотрудников МВД, которые не произвели надлежащего надзора за одним из убийц. Об этом сообщил адвокат женщины Андрей Алёшкин.

"Маму девочки признали потерпевшей по уголовному делу о халатности полиции. Теперь она может подать иск к МВД Костромы и получить нормальную компенсацию. С тех двух людей она вряд ли что-то могла получить", — приводит его слова РИА ФАН.

По словам адвоката, это мужественный поступок со стороны Костромы, власти которой понимают последствия и, видимо, выражают готовность помочь семье, заключил Алёшкин.

Ранее Лайф писал, что в Костроме завели уголовное дело о халатности в отношении сотрудников МВД, которые не произвели надлежащего надзора за одним из мужчин, убивших пятилетнюю девочку, ведь он недавно освободился из тюрьмы за распространение детской порнографии.