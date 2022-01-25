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Гинцбург: Назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном"

При этом руководитель центра имени Гамалеи заметил, что препарат "Спутник V" способен оградить от тяжёлого течения болезни, но не предотвратить инфицирование.

25 января, 18:12
<p>© Shutterstock </p>

© Shutterstock

Назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Испытания назальной вакцины "Спутник" начнутся в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" начнутся в начале следующей недели

При этом Гинцбург признал, что препарат "Спутник V" способен защитить от тяжёлого течения болезни, однако не от заражения "омикроном".

Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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