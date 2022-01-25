Гинцбург: Назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном"
При этом руководитель центра имени Гамалеи заметил, что препарат "Спутник V" способен оградить от тяжёлого течения болезни, но не предотвратить инфицирование.
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Назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Гинцбург признал, что препарат "Спутник V" способен защитить от тяжёлого течения болезни, однако не от заражения "омикроном".
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.
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