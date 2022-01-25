Гинцбург: Назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном"

Назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".