В Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы

Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом наиболее уязвимых категорий детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи", — уточняется в сообщении.

В ведомстве также добавили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям. Кроме того, в департаменте призвали москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено.