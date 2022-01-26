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В Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы

Отмечается, что эта мера не распространяется на маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренную медпомощь будут оказывать в полном объёме.

26 января, 05:21
<p>Работа инфекционного отделения детской клинической больницы в Москве © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Работа инфекционного отделения детской клинической больницы в Москве © ТАСС / Владимир Гердо

Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом наиболее уязвимых категорий детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи", — уточняется в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям. Кроме того, в департаменте призвали москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве количество госпитализаций детей с ковидом за две недели выросло в десять раз. При этом число заболевших несовершеннолетних за этот же период увеличилось в 14 раз. Отмечается, что около половины детей, попадающих в больницы с CoViD-19, при этом проходило плановое лечение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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