Американские и немецкие учёные назвали восемь препаратов для лечения "омикрона"
Также благодаря исследованию они смогли объяснить, почему заражённые этим штаммом коронавируса, реже страдают от тяжёлых форм заболевания.
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Восемь из множества противовирусных препаратов, которые использовались медиками для борьбы с другими штаммами коронавируса, оказались наиболее эффективны при лечении "омикронного" ковида. Такие результаты дало исследование, проведённое учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гёте.
Как пишет Cell Research, изучение клеточных культур показало, что "омикрон" чувствителен к восьми противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин. Также учёные отметили, что штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Поэтому пациенты, заражённые "омикроном", реже страдают от тяжёлых форм заболевания.
Ранее Лайф писал, что учёные из Киото выявили повышенную живучесть "омикрона". Например, он дольше других вариантов коронавируса может существовать на пластике и других материалах. Это может частично объяснять быстрое распространение данного штамма.
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