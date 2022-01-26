Американские и немецкие учёные назвали восемь препаратов для лечения "омикрона"

Восемь из множества противовирусных препаратов, которые использовались медиками для борьбы с другими штаммами коронавируса, оказались наиболее эффективны при лечении "омикронного" ковида. Такие результаты дало исследование, проведённое учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гёте.

Как пишет Cell Research, изучение клеточных культур показало, что "омикрон" чувствителен к восьми противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин. Также учёные отметили, что штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Поэтому пациенты, заражённые "омикроном", реже страдают от тяжёлых форм заболевания.