Эксперт Колесник допустил, что украинский спутник потерян на орбите

Из-за того, что украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет — до сих пор не идентифицирован в международной системе, он, скорее всего, потерян. Такое мнение высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

"Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал на своей странице в Facebook Колесник.

По словам эксперта, по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте, но там пока о "Сич-2-30" не сообщается, пишет Колесник. Он призывает не скрывать правду, а рассказать, что на самом деле произошло со спутником после его запуска 13 января.

"Не скрывайте и не искажайте информацию! Намекая, например, на 2 месяца пробного периода на орбите перед вводом в эксплуатацию — как-будто всё идёт по плану... И, в первую очередь, доложите — и руководству государства, и обществу о реальной ситуации со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30)", — пишет Колесник.