Терапевт Лапа рассказала о продолжительности ковида у привитых

Курс вакцинации меняет продолжительность CoViD-19, если человек всё-таки заболел после этого, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. По её наблюдениям, привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня.

"Все пациенты отмечают при лёгком и среднем течении CoViD-19 слабость, усталость, гипергидроз, а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых всё это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", — объяснила Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошёл курс вакцинации, то даже в случае лёгкого или среднего течения болезни его ждёт как минимум десять дней недомогания. Обычно, говорит Лапа, люди чувствуют симптомы где-то пять дней. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость.

"Если было нормальное лечение, то потом ещё пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придётся ещё дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при лёгком и слабом течении CoViD-19", — заключила Людмила Лапа.